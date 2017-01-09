Американка Карли Ллойд — лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА

Американка Карли Ллойд на церемонии ФИФА в швейцарском Цюрихе названа лучшей футболисткой 2016 года. В споре за это звание она опередила немку Мелани Берингер и бразильянку Марту. Награду вручил легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута. Ллойд во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.
Лучшим тренером года в женском футболе названа рулевой женской сборной Германии Сильвия Найд. Она уже выигрывала эту награду в 2010 и 2013 годах.
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