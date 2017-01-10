Девич: не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о поисках новой команды. Руководство казанского клуба в конце декабря 2016 года решило не продлевать истекший контракт с 33-летним украинцем.
«Сейчас нахожусь в Белграде, тренируюсь по индивидуальной программе. Буду делать это до тех пор, пока не подпишу контракт с новой командой. Не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду, но определённый интерес есть. Всегда найдутся команды, которым нужен нападающий. Может так случиться, что уже через 5 дней буду в новой команде. Или буду искать её ещё месяц. Это непредсказуемый процесс.
Официальных предложений от украинских команд не поступало. Уровень чемпионата держат только две команды – «Шахтёр» и «Динамо». Особенно «Шахтёр», который в этом сезоне очень хорошо выступает в Лиге Европы. «Заря» поджимает эти две команды. Не скажу, что другие команды очень низкого уровня, но не суперкласса – это точно.
Я не считаю себя суперзвездой, но если учесть мои амбиции и стремления, единственные команды, где я бы мог поиграть – это «Динамо» и «Шахтёр». Но! Большого желания возвращаться туда, где я произвёл хорошее впечатление, где оставил определённый след в чемпионате Украины, нет. Лучше пусть всё так останется, как есть», — цитирует Девича «Футбол 24».