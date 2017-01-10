Наставник «Шальке-04»: очевидно, что Бадштубер – сильный защитник

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал информацию о том, что защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер может пополнить ряды гельзенкирхенского клуба. Вайнцирль отметил, что был бы рад поработать с таким футболистом.
«Очевидно, что Бадштубер – сильный защитник. Естественно, нас интересуют такие игроки и возможность их выступления в нашей команде», — приводит слова Вайнцирля Bild.
Ранее сообщалось, что «Шальке-04» хочет арендовать Бадштубера до конца текущего сезона, однако игрок сначала должен продлить контракт с «Баварией». Его действующее соглашение рассчитано до лета 2017 года.