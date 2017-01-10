Нобоа может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-экспресс», 31-летний игрок контактировал с представителями петербургского клуба. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув «Ростов» в качестве свободного агента.
Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей и забил один мяч.
Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.