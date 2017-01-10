Инфантино: мы должны проводить ЧМ, исходя из особенностей XXI века

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение организации об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 и отметил, что оно поможет развитию и популяризации футбола.
«Я знаю, что некоторые критикуют расширение чемпионата мира, но предпочитаю сосредоточиться на положительных откликах. Мы должны сформировать чемпионат мира, исходя из особенностей XXI века. Футбол — это не только Европа и Южная Америка. Это глобальный вид спорта», — приводит слова Инфантино BBC.