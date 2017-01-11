Вальверде: понимаем, что «Барселона» не будет жалеть сил для победы

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде отметил, что понимает, что его команде с первых же минут придётся подвергнуться серьёзному давлению со стороны «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. В первой игре на своём поле баски добились победы со счётом 2:1.
«Мы ожидаем очень интенсивную игру. Понимаем, что «Барселона» будет очень сильна в атаке. Соперник захочет реабилитироваться после последних результатов. Очевидно, что хозяева поля будут действовать с высокой концентрацией. И мы понимаем, что «Барселона» не будет жалеть сил для победы», — приводит слова Вальверде Marca.
Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится 11 января.