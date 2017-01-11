Зидан не заинтересован в услугах Обамейянга

Переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга в мадридский «Реал» в ближайшее время не состоится, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не заинтересован в услугах габонского футболиста, поскольку считает, что не сможет найти ему применения. Французский специалист полагает, что и без Обамейянга его команда укомплектована отличными форвардами.
Ранее Обамейянг неоднократно выражал желание продолжить в будущем свою карьеру в испанском гранде.