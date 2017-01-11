Кемпес: Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим

Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес считает, что форварду национальной команды Лионелю Месси нет необходимости выигрывать чемпионат мира, чтобы входить в число самых великих игроков мирового футбола. Сам Кемпес в 1978 году становился чемпионом мира.
«Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим. Он уже велик. Есть много футболистов, которые не побеждали на мундиале, однако входят в число великих. Таких, как Пеле, ди Стефано, Круифф и Марадона», — приводит слова Кемпеса La Nacion.
Национальная сборная всегда была болезненной темой для Месси. Игрока «Барселоны» на его родине неоднократно критиковали за игру в сборной, считая, что он не выкладывается полностью.