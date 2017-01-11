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Халк: ЧМ-2018 в России станет катализатором развития футбола в стране

11 января 2017, среда. 20:32. Футбол
Бразильский нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выразил мнение, что проведение чемпионатов мира положительно сказывается на развитии футбола в странах, которые его проводят.

«Азия, Китай и Ближний Восток в ближайшее время будут играть важную роль в футболе. Они много инвестируют в этот вид спорта. Думаю, что всё, что они делают, хорошо спланировано. Уверен, что у них есть чёткие планы, чтобы успешно провести в Катаре чемпионат мира в 2022 году.

Когда на ЧМ-2014 болельщики сборной Бразилии пели гимн, даже после того, как музыка останавливалась, у меня по спине бегали мурашки. Я хотел бегать по полю и показывать всё, на что способен. Думаю, в Катаре будет такой же эффект. Чемпионат мира — катализатор развития футбола. Так было в Японии и Бразилии, также будет в России и других странах», — цитирует Халка официальный сайт ФИФА.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Халк ЧМ-2018 ЧМ-2022 Катар
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11 января 2017, среда
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