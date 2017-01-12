Месси догнал Кумана по количеству голов за «Барселону» со штрафных ударов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с экс-игроком сине-гранатовых голландцем Рональдом Куманом по количеству голов, забитых со штрафных ударов. В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» дома обыграла «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:1. Месси на 78-й минуте реализовал штрафной, забив третий гол своей команды.
Это был 26-й мяч, который аргентинец провёл за каталонский клуб со штрафного. Столько же значится в активе Кумана. Сам голландец поспешил поздравить Лионеля с этим достижением.
«Мои поздравления Лео Месси! Остался один гол до нового рекорда», — написал Куман на своей странице в «Твиттере».