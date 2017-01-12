Чанов: решение уйти из ЦСКА далось непросто, но всегда хочется быть при деле

Вячеслав Чанов, до последнего времени занимавший пост тренера вратарей молодёжной команды московского ЦСКА, рассказал, тяжело ли ему далось решение покинуть клуб. 65-летний Чанов с 1995 года с перерывами работал тренером вратарей ЦСКА и сейчас переходит в тульский «Арсенал» на должность тренера основной команды.
«Скажу честно – очень непросто. Столько лет я в ЦСКА, можно сказать, с 1995 года. Я решил пойти в тульский «Арсенал» и поработать в основной команде, потому что всегда хочется быть при деле. Чувствую в себе силы, а опыта мне не занимать. Мы расстались настоящими друзьями, никаких обид. Если бы я был нужен в основной команде ЦСКА или необходима какая-то помощь Игорю Акинфееву, то это была бы совсем другая ситуация. А сейчас я работал в школе и дубле, поэтому хотелось в основной состав.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. К тому же в «Арсенале» теперь будет играть Владимир Габулов, с которым нас связывают давние отношения и совместная работа. Над предложением думал около трёх дней», — поведал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.