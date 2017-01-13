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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по Депаю

13 января 2017, пятница. 00:25. Футбол
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по нападающему Мемфису Депаю, сообщает Sky Sports. По данным источника, французский клуб предлагал за Депая £ 13 млн.

22-летний голландец, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за £ 25 млн в июне 2015 года, получает мало игровой практики при Жозе Моуринью и может покинуть клуб.

Ещё одним претендентом на Депая, который в нынешнем сезоне АПЛ провёл на поле всего 20 минут, назывался «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем, если клуб получит подходящее предложение.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лион Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Трансферы
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