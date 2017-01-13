Шааф раскритиковал «Боруссию» М из-за увольнения Шуберта

Бывший главный тренер бременского «Вердера» Томас Шааф раскритиковал руководство мёнхенгладбахской «Боруссии». Критика Шаафа касается решения руководства клуба об увольнении Андре Шуберта с поста наставника команды. Шуберт был уволен по ходу нынешнего сезона за неудовлетворительные результаты, а сменил его Дитер Хеккинг. Последний в свою очередь был отправлен в отставку в «Вольфсбурге».
«Сегодня на тренеров оказывается очень большое давление. Ответственность очень высока. Так же, как и ожидания от тренеров. Шуберт вывел команду в зону Лиги чемпионов. А ведь она плелась на нижних строчках турнирной таблицы. И по прошествии нескольких месяцев всё это приравнивается к нулю? В последние годы профессия тренера в футболе претерпела большие изменения», — цитирует Шаафа Bild.