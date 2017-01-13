Тьягу считает, что СМИ пытались очернить его перед болельщиками «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тьягу Мендеш выразил сожаление по поводу информации, которую на днях распространили испанские СМИ. В частности, сообщалось, что португальский футболист настаивает на смене клубной прописки в зимнее трансферное окно, получив привлекательные с финансовой точки зрения приглашения от китайских клубов. Намекали и на то, что Мендеш проявляет неблагодарность по отношению к столичному клубу. Футболист долго не играл из-за травм, но, несмотря на это, с ним продлили контракт до лета 2017 года.
«Мне очень навредила информация о том, что я перехожу в китайский клуб. Пусть болельщики знают, что моя преданность «Атлетико» не ставится под сомнение. Информация была опубликована для того, чтобы очернить меня перед болельщиками «Атлетико». Я говорил с Симеоне в прошлом сезоне, поскольку видел, что не могу конкурировать с одноклубниками. Однако он сказал мне, чтобы я забыл о смене клубной прописки, так как буду важным игроком для команды», — цитирует Мендеша AS.
По итогам 17 туров Примеры Тьягу сыграл в 9 матчах, отметившись 1 голом.