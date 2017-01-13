Гаджибеков: в «Крыльях» хочу показать лучшую игру и попасть в сборную России

Защитник Али Гаджибеков, который сегодня официально стал игроком «Крыльев Советов», рассказал, что хорошо знаком с руководством и игроками самарской команды. Ранее Гаджибеков выступал за «Анжи».
«Я счастлив стать частью „Крыльев“. Вы правы, для меня это новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С „Крыльями“ у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. „Крылья Советов“ – команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определёнными задачами.
Махачкалинский клуб – это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. „Анжи“ очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я не исключение.
Уже успел пообщаться с наставником „Крыльев“ Вадимом Скрипченко. У нас был очень продуктивный телефонный разговор, Вадим Викторович объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас – я буду выкладываться на все 100 процентов, хочу принести „Крыльям“ своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть что доказывать самому себе.
Например, показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт – я вызывался в сборную при Дике Адвокате», — цитирует защитника пресс-служба самарского клуба.