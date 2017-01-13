Васин: меньше всего в ЦСКА скучал по тренеру по физподготовке Гранеро

Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в «Уфе», в интервью клубной пресс-службе пошутил, что меньше всего скучал по тренеру по физподготовке Паулино Гранеро, а также выразил мнение, что стал действовать на поле увереннее и прибавил с точки зрения опыта.
«Такое впечатление, что я никуда и не уезжал. Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной. Могу сказать, по кому скучал меньше всего — по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки (смеётся). Считаю, период в «Уфе» могу занести себе в актив — играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА», — поведал Васин.