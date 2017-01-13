Сборная Санкт-Петербурга проиграла Словении на мемориале Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга проиграла команде Словении со счётом 0:3 в матче заключительного тура группы D мемориала Гранаткина (юношеского турнира для игроков не старше 18 лет).
Забитыми мячами отметились Яка Бийол, оформивший дубль, и Эстер Соклер, вышедший на замену. Бийол в конце матча был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.
Ранее сборная Санкт-Петербурга обыграла команды Ирана (2:1) и Молдавии (3:0), что позволило ей досрочно выйти в плей-офф.
В четвертьфинале сборная Санкт-Петербурга сыграет с командой Словакии. В других четвертьфинальных парах сыграют Греция — Латвия, Россия — Болгария и Казахстан — Словения.