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Тевес объяснил, почему ушёл из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа»

14 января 2017, суббота. 02:25. Футбол
Аргентинский нападающий Карлос Тевес заявил, что принял решение перейти из «Бока Хуниорс» в китайский «Шанхай Шэньхуа» из-за постоянного давления, которое испытывал на родине. В Китае 32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.

«Спасибо болельщикам „Бока Хуниорс“ за ту поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок любимого клуба. Однако на этот трансфер я согласился из-за различных жизненных обстоятельств. Очень тяжело каждый день ощущать то давление, которое испытывает каждый игрок „Бока Хуниорс“», — приводит слова Тевеса Mundo Deportivo.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Бока Хуниорс Шанхай Шэньхуа Карлос Тевес Трансферы
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