Джеррарду присвоят звание почётного гражданина Ливерпуля

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард будет награждён званием почётного гражданина одноименного города за вклад в его футбольную и общественную жизнь. Это высшая гражданская награда Ливерпуля, сообщает Daily Mail.
Кандидатуру Джеррарда предложил мэр города Джо Андерсон. «Я был шокирован тем, что мэр выдвинул меня на эту награду. У меня просто нет слов, ведь Ливерпуль — родной город для меня. Чувствую себя немного неловко, но очень горжусь», — заявил полузащитник.
Премия будет вручена Джеррарду 18 января на заседании городского совета Ливерпуля.
Напомним, Стивен выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, провёл за клуб во всех турнирах 690 матчей, забил 180 голов и отдал 100 голевых передач.