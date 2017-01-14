Стекеленбург и Леннон готовы помочь «Эвертону» в игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что голкипер Мартен Стекеленбург, а также полузащитники Аарон Леннон и Джеймс Маккарти восстановились после травм и готовы сыграть в матче 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Мартен и Джеймс здоровы. Они тренировались на протяжении всей недели с остальной командой. Только от нашего тренерского штаба зависит, выпускать ли их в основном составе. Аарон также начал тренироваться с нами на этой неделе и готов выйти на поле», — приводит слова Кумана официальный сайт «Эвертона».
Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» состоится 15 января, начало — в 16:30 мск.