Конте: досрочное возвращение из аренды — это не подачка для Аке

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от первых дней работы с защитником Натаном Аке, который провёл первую часть сезона-2016/17 на правах аренды в «Борнмуте» и досрочно вернулся в лондонский клуб.
«Я очень рад, что он тренируется с нами. За последние полтора года он серьёзно вырос. Это говорит о том, как важно для молодых воспитанников академии получать игровую практику, уходя в аренду, после которой они возвращаются готовыми играть в «Челси». Аке — весьма наглядный пример. Это хороший игрок, очень молодой, но индивидуально сильный. Он может играть на позиции центрального защитника, в центре поля или на левом фланге, он может играть на позиции вингбека. Сейчас ему важно работать с нами. Он тренировался с нами несколько дней. Ему важно дать немного времени, чтобы он мог адаптироваться к нашей системе игры, а затем на равных конкурировать с остальными футболистами.
На тренировках я наигрывал его на позиции центрального защитника. Мне нужно немного времени, чтобы узнать его получше и постараться найти для него оптимальную позицию на поле. Он может выступать на разных позициях, и для нас очень важно, чтобы он был готов это продемонстрировать. Это позволяет быть мне более спокойным во время январского трансферного окна. Пока у меня самые приятные впечатления от его игры. Это индивидуально сильный и зрелый игрок. Это не подачка для него. Я не люблю делать подачки. Чтобы вернуться в команду, необходимо это заслужить», — цитирует Конте сайт «Челси».