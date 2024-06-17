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Сербия играла с Англией слишком уважительно. Влахович — о поражении сборной на старте Евро

Сербия играла с Англией слишком уважительно. Влахович — о поражении сборной на старте Евро
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Форвард сборной Сербии и «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 1-го тура Евро-2024.

«Против нас играл один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя.

Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с ними. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе», — цитирует Влаховича официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

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