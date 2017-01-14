Гвардиола: мы с Куманом поздравляем друг друга, когда наши команды выигрывают

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед выездным матчем 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» (15 января) ответил на вопрос о главном тренере «ирисок» Рональде Кумане, с которым Гвардиола играл в «Барселоне».
«Это третий или четвёртый раз, когда мы будем играть друг против друга. Мы обедали вместе после первой игры в Англии. Всегда приятно видеть Рональда. Мы много общались, когда я был в Мюнхене, теперь мы вместе работаем в Англии и поздравляем друг друга, когда наши команды выигрывают. Я рад быть его другом», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.