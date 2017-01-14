Палата по разрешению споров ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы форварда «Ростова» Сердара Азмуна, назвал дату рассмотрения дела игрока в палате по разрешению споров ФИФА.
«Дело Азмуна будет рассмотрено палатой по разрешению споров ФИФА 19 января. Присутствие футболиста не предусмотрено», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Азмун ранее выступал за «Рубин», а в феврале 2015 года перешёл в «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года игрок подписал соглашение с «Ростовом» на два года, на что «Рубин» отреагировал, подав жалобу в ФИФА. Ранее сообщалось, что в казанском клубе подозревают, что при определении суммы компенсации за переход иранского игрока в другой клуб мог быть использован поддельный документ.