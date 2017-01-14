Гвардиола: на вопросы о возможном переходе Месси в «МС» больше отвечать не буду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время очередной пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном переходе в его команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сославшись на то, что уже отвечал на данный вопрос три раза.
«Возможен ли в будущем переход Месси в «Манчестер Сити»? По ходу сезона я уже ответил на этот вопрос три раза, поэтому больше отвечать на него не буду», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.
Месси играл под руководством Гвардиолы в каталонской команде с 2008 по 2012 год.