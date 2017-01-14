Эллардайс: три защитника просто стояли рядом и смотрели на дивный гол Кэрролла

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (0:3). Форвард Энди Кэрролл забил эффектный мяч «боковыми ножницами».
«В первом тайме мы играли лучше, но упустили два замечательных момента. Нельзя играть расточительно в гостях у „Вест Хэма“. После этого мы многое позволили сопернику.
Кэрролл забил дивный гол, просто потрясающий. В его арсенале всегда был такой удар. Гол шикарный, но три наших защитника просто стояли рядом и смотрели», — цитирует Эллардайса BBC.
Изучить гол Кэрролла можно тут.