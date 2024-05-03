Лопетеги разочарован отношением «Милана» и надеется возобновить переговоры с «МЮ» — FI

Испанский специалист Хулен Лопетеги разочарован отношением «Милана», который принял решение не назначать его на пост нового главного тренера «россонери» из-за давления болельщиков. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, последние полгода 57-летний специалист готовился к работе в «Милане», изучая состав команды и обдумывая возможные трансферы. За это время Лопетеги отклонял другие предложения по работе, поступавшие ему. Подчёркивается, что руководство «Милана» дало чётко понять испанскому тренеру, что именно он возглавит клуб по окончании нынешнего сезона, однако реакция болельщиков заставила их изменить планы.

После неудачи с «Миланом» Лопетеги надеется на возобновление переговорного процесса с «Манчестер Юнайтед», который проявлял к нему интерес несколько месяцев назад.

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