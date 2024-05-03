Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 3 мая, матчем «Тулуза» — «Монпелье» — «Нант» стартует 32-й тур французской Лиги 1.
В 32-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч (время — московское):
3 мая, пятница:
«Тулуза» — «Монпелье» (20:00);
«Ланс» — «Лорьян» (22:00).
4 мая, суббота:
«Гавр» — «Страсбург» (16:00);
«Монако» — «Клермон» (18:00);
«Метц» — «Ренн» (20:00);
«Брест» — «Нант» (22:00).
6 мая, понедельник:
«Лилль» — «Лион» (22:00).
15 мая, среда:
«Реймс» — «Марсель» (22:00);
«Ницца» — «Пари Сен-Жермен» (22:00).
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2023/2024 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 70 очков после 31 матча. Второе место занимает «Монако», заработав 58 очков. «Брест» (56) располагается на третьей строчке.
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