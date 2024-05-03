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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 3 мая, матчем «Тулуза» — «Монпелье» — «Нант» стартует 32-й тур французской Лиги 1.

В 32-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч (время — московское):

3 мая, пятница:

«Тулуза» — «Монпелье» (20:00);

«Ланс» — «Лорьян» (22:00).

4 мая, суббота:

«Гавр» — «Страсбург» (16:00);

«Монако» — «Клермон» (18:00);

«Метц» — «Ренн» (20:00);

«Брест» — «Нант» (22:00).

6 мая, понедельник:

«Лилль» — «Лион» (22:00).

15 мая, среда:

«Реймс» — «Марсель» (22:00);

«Ницца» — «Пари Сен-Жермен» (22:00).

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2023/2024 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 70 очков после 31 матча. Второе место занимает «Монако», заработав 58 очков. «Брест» (56) располагается на третьей строчке.

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