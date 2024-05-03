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Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2) нападающий отметился дублем.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Конкуренцию бразильскому футболисту за эту награду составил центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус принял участие в восьми матчах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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