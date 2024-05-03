«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» могут произвести обмен тренерами — журналист Фальк

«Бавария» рассматривает кандидатуру Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», в качестве замены Томасу Тухелю, который покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» проявляют интерес к Тухелю, который также положительно смотрит на возможность поработать в «Манчестер Юнайтед». При этом подчёркивается, что немецкий специалист не хочет вести переговоры с английским клубом до момента, пока не будет сыгран ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Эта игра пройдёт 8 мая.

Напомним, ранее «Бавария» рассматривала на пост нового главного тренера Ральфа Рангника, возглавляющего сборную Австрии, однако он ответил отказом.

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