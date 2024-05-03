Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс: в тяжёлые моменты игры Салах попросту исчезает с поля

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что нападающий мерсисайдского клуба Мохамед Салах часто позволяет себе играть вполсилы.

«Когда ситуация становится тяжёлой и другой игрок активно его прессингует, Салах исчезает с поля. В прошлом сезоне в матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Лисандро Мартинес навязывал ему борьбу с самого начала, и до конца игры Мо оглядывался через плечо в поисках защитника «дьяволов». Салаху не нравится эта сторона игры. То же самое было в недавнем матче с «Аталантой», в матче с «Эвертоном». Как игрок «Ливерпуля» ты обязан бороться изо всех сил в матче с «Эвертоном», а он этого не сделал», — приводит слова Сунесса британское интернет-издание Mirror.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с «красными» он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, внутренние кубки и стал победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.