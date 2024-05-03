Ерохин высказался о своём первом голе в сезоне, который забил в ворота ЦСКА

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём голе в ворота московского ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Вчера, 2 мая, в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало встречи — в 20:45 мск.

«Это было очень приятно! Да, я давно не забивал, но мне всегда хочется помогать команде — вне зависимости от того, сколько играешь. Сегодня получилось, поэтому рад, конечно!

Стал 30-м в списке бомбардиров клуба? Я думаю, что голы — это в первую очередь про желание помочь команде, а уже потом — какие-то личные амбиции и статистика. Самое важное — сегодняшний день, а что было вчера и что будет потом, покажет время», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».