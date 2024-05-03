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Агент Александра Головина рассказал о восстановлении игрока после травмы

Агент Александра Головина рассказал о восстановлении игрока после травмы
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

«Саша чувствует себя хорошо. Всё проходит достаточно хорошо в медицинском штабе «Монако». Конечно, восстанавливается он при клубе. Что касается вопроса возможного участия в матче за сборную в июне, надо будет смотреть, как Саша будет себя чувствовать, и надо будет связываться с докторами «Монако» и сборной России», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

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