«Это преступление». Клопп — о плотности графика в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике перегруженный календарь английской Премьер-лиги.

«Четверг, воскресенье, среда, и матч в субботу, в 12:30 — это преступление. Я ожидал, что к ним [АПЛ] приедет соответствующий надзорный орган. Во всём мире у нас самые короткие паузы между матчами. Это одна из причин, почему английские клубы рано вылетают из еврокубков. Это небольшой совет от старика на прощание», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, после 35 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 75 очков и занимает третье место. В 36-м туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится в воскресенье, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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