Шесть игроков пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

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В 27-м туре Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций не смогут принять участия следующие футболисты:

Даниэль Мишкич («Урал») — перебор жёлтых карточек (4);

Кристофер Мартинс Перейра («Спартак») — перебор жёлтых карточек (4);

Натан Гассама («Балтика») — перебор жёлтых карточек (4);

Фёдор Смолов («Динамо») — перебор жёлтых карточек (4);

Кирилл Боженов («Пари Нижний Новгород») — красная карточка;

Сергей Волков («Краснодар») — красная карточка.

В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» встретится с грозненским «Ахматом», московское «Динамо» примет «Сочи», «Пари Нижний Новгород» сыграет со столичным «Спартаком», а екатеринбургский «Урал» — с калининградской «Балтикой». Тур завершится в понедельник, 6 мая.