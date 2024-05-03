Шесть игроков пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций не смогут принять участия следующие футболисты:
Даниэль Мишкич («Урал») — перебор жёлтых карточек (4);
Кристофер Мартинс Перейра («Спартак») — перебор жёлтых карточек (4);
Натан Гассама («Балтика») — перебор жёлтых карточек (4);
Фёдор Смолов («Динамо») — перебор жёлтых карточек (4);
Кирилл Боженов («Пари Нижний Новгород») — красная карточка;
Сергей Волков («Краснодар») — красная карточка.
В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» встретится с грозненским «Ахматом», московское «Динамо» примет «Сочи», «Пари Нижний Новгород» сыграет со столичным «Спартаком», а екатеринбургский «Урал» — с калининградской «Балтикой». Тур завершится в понедельник, 6 мая.