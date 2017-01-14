«Болонья» нанесла «Кротоне» третье поражение в Серии А подряд

«Болонья» выиграла у «Кротоне» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Кротоне» потерпел третье поражение в турнире подряд.
Единственный гол в дебюте второго тайма забил Блерим Джемаили, результативной передачей отметился Ладислав Крейчи.
«Болонья», набравшая 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кротоне» (9 баллов) идёт 19-м. При этом обе команды имеют по матчу в запасе.