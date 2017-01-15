Эмери: Дракслер сделал «ПСЖ» более качественной командой

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери оценил дебютную игру полузащитника Юлиана Дракслера в Лиге 1. В матче 20-го тура французского чемпионата против «Ренна» (1:0) 23-летний немец забил единственный гол парижской команды и принёс ей победу.
«Юлиан проделал хорошую работу и забил красивый гол. Он сделал нашу команду более качественной. Этот мяч поможет ему быстрее адаптироваться. В индивидуальном плане Дракслер хорошо помог „ПСЖ“, он с пользой провёл все минуты на поле, которые я ему отвёл», — цитирует Эмери интернет-портал L'Equipe.