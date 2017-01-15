Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию» Анчелотти, у которой не всё получается

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков сравнил казанскую команду с «Баварией» Карло Анчелотти, а также рассказал о языковой проблеме в клубе.
«Эти полгода были притирочными. Думаю, весной все увидят, каким стал «Рубин». Надеюсь, будем играть с позиции силы и в зрелищный футбол. Все предпосылки к этому есть. Возможно, пафосно скажу, но мне наша команда напоминает «Баварию» Анчелотти, у которой не всё получается. Но они работают. И Анчелотти сказал, что притирка закончилась, теперь надо давать результат и зрелищность. Так же и про «Рубин» можно сказать.
Если честно, до работы с Хави Грасией думал, что языковая проблема надуманная. Но столкнулся с ней и понимаю – есть проблема. Некоторые нюансы переводчик не может довести. Вот у нас было как: тренер вратарей пока всё объяснит через переводчика… Мы скорее на ломаном английском и при помощи жестов друг друга поймём. Поэтому переводчика дружно убрали и работаем без него», — цитирует Рыжикова «Советский спорт».