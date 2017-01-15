Куман считает Месси лучшим исполнителем штрафных в истории

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман выразил мнение, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси исполняет штрафные лучше, чем это делал он. Недавно Месси забил 26-й гол за каталонский клуб со стандартного положения, по этому показателю сравнялся с Куманом. Голландец считает аргентинца лучшим исполнителем штрафных ударов в истории футбола.
«Месси делает это лучше, чем делал. Я говорю правду и мне не обидно сказать об этом. Это правда, что у меня был очень сильный удар, и подъемом, и внутренней стороной стопы, но Лео способен направить мяч, куда он хочет. Он мысленно видит пространство, и направляет туда мяч. Он очень умён в футбольном смысле. Он лучший исполнитель штрафных в истории», — цитирует Кумана издание Sport.es.