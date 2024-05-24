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Валерий Непомнящий: ЦСКА необходимы такие личности, как Акинфеев

Валерий Непомнящий: ЦСКА необходимы такие личности, как Акинфеев
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на продление контракта Игоря Акинфеева с ПФК ЦСКА.

«Это отлично, что ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым на два года. Это абсолютно правильное решение. Игорь — это человек, который сам принимает решения. Если он готов ещё играть, значит, он будет держать себя в тонусе и наша страна будет иметь серьёзного игрока. ЦСКА же необходимы такие личности, как Акинфеев. Потому что команде не хватает серьёзного мужского начала. Без ветеранов и без серьёзных фигур команда не строится.

Честно, не знаю, будет ли Тороп чаще играть в воротах ЦСКА. Мне показалось, что Акинфеев уже не играет все матчи подряд. Со временем, возможно, будет другой ритм. Как понимаю, именно Акинфеев будет решать насчёт игрового времени и развития Торопа», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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