Сборная России объявила окончательный состав на матч с Беларусью

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале объявила окончательный состав на товарищеский матч с Беларусью.

Фото: Сборная России

Окончательный состав сборной России на товарищеский матч с Беларусью.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Юрий Горшков, Александр Солдатенков (оба — «Крылья Советов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Антон Миранчук, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Иван Обляков (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Данил Пруцев («Спартак»), Александр Черников («Краснодар»), Кирилл Щетинин («Ростов»).

Нападающие: Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. В прошлом году команда Валерия Карпина играла с Катаром, Кубой, Кенией, Камеруном, Ираком и Ираном.