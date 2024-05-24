Филимонов — о «Спартаке»: удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

«Как мне выступление «Спартака» в этом сезоне? Как обычно. Опять неровно: то взлёты, то падения. По большому счёту смена тренеров в «Спартаке» ни к чему не приводит. Мы видели столько тренеров, а результат тот же. Всё же дело в игроках, не тренер выходит на поле.

Для меня очень удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же. Хочется, чтобы игроки тоже задумывались над тем, что из‑за них главных тренеров увольняют», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

После 29 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и расположился на пятом месте. В последнем туре москвичи сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдёт 25 мая в 16:30 мск.

Напомним, после отставки Абаскаля пост главного тренера «Спартака» на временной основе занимал Владимир Слишкович. Позже московский клуб объявил о назначении на эту должность известного в прошлом футболиста Деяна Станковича. Серб подписал с красно-белыми двухлетний контракт.