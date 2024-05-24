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Медина — о вылете «Спартака» из Кубка России: Латышонок провёл матч всей жизни

Медина — о вылете «Спартака» из Кубка России: Латышонок провёл матч всей жизни
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о вылете своей команды из Кубка России на стадии финала Пути регионов, где красно-белых обыграла «Балтика».

— Мы разговариваем через день после вылета «Спартака» из Кубка России. Поражение от «Балтики» ― самое незаслуженное в твоей карьере?
— Да. Мы очень разочарованы. Наша цель была выиграть титул, ведь мы — «Спартак». И мы заслуживали победы. Но в футболе такое случается, когда ты доминируешь, но не забиваешь свои моменты, а потом проигрываешь 0:1. Вратарь «Балтики» был очень хорош, сыграл матч своей жизни, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Мединой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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