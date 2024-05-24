Мор — о чемпионской интриге в РПЛ: развязку увидим на последних минутах

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о гонке за титул в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Чемпионат очень интересный, непредсказуемый. Каждый тур, каждая игра дарят нам нереальную интригу. Я думаю, что в таком чемпионате закончится всё непредсказуемо. Каким‑нибудь голом в компенсированное время. Мы увидим развязку на последних минутах матчей. Конечно, фаворит — «Динамо». Их устраивает ничья», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.