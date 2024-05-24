Сёмин назвал лучшего футболиста чемпионата России сезона-2023/2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени – из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет. Лучший тренер? Тренер, который выиграет чемпионат России, и будет лучшим по итогам сезона», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Тюкавину 21 год, в нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в рамках РПЛ, забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.