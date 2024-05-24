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Бояринцев: всё идёт к тому, что «Зенит» опять станет чемпионом

Бояринцев: всё идёт к тому, что «Зенит» опять станет чемпионом
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Известный российский экс-футболист Денис Бояринцев высказался о раскладах в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Матч «Динамо» — «Краснодар», как мне кажется, закончится с результатом, который поможет «Зениту» стать чемпионом. Всё идёт к тому, что они опять станут чемпионами. Хотя надеюсь очень на «Динамо», но им предстоит непростая игра в Краснодаре. Если выиграют, то однозначно достойны чемпионства.

Да, в конце сезона «Зенит» провалился и растерял много очков. Но это всё равно одна из сильнейших команд. Если брать спортивную составляющую, хочется увидеть другого чемпиона, но у «Динамо» и «Краснодара» тоже были провалы в этом сезоне», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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