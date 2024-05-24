Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА

Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал, в чём разница игры в составе красно-белых и в составе другого столичного клуба — ПФК ЦСКА. Напомним, Медина перешёл в «Спартак» именно из стана армейской команды.

— Ты в «Спартаке» уже год, и за этот год очень много произошло с клубом и вокруг него. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?
— Потому что это «Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема, — сказал Хесус Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Игра в «Спартаке» не сравнится с ЦСКА». Медина рассказывает о сложном сезоне клуба
Эксклюзив
«Игра в «Спартаке» не сравнится с ЦСКА». Медина рассказывает о сложном сезоне клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android