«Коринтианс» отказался продавать защитника Мойзеса в ЦСКА

ЦСКА не сумел приобрести защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса. «Коринтианс» считает игрока ценным активом и хочет продлить с ним контракт, который истечёт в 2017 году.
Из-за этого бразильский клуб заблокировал переход Мойзеса в ЦСКА, утверждает Diariodegoias. «Коринтианс» имеет 80% экономических прав на игрока.
В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».