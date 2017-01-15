Каррера: меня не смущает возраст Самедова, а о Джикии хорошо отзывался Черчесов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о новичках команды защитнике Георгии Джикии и полузащитнике Александре Самедове.
«Как возникла кандидатура Джикии? Нам требовался сильный защитник, причём именно с российским паспортом. Мы остановили свой выбор на Джикии, который является прочным кандидатом в сборную. Кстати, я получил позитивные отзывы об этом исполнителе и от Станислава Черчесова, с которым мы общаемся.
Не смущает ли меня возраст другого новичка – 33-летнего Самедова? Нет, не смущает. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Самедов — классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него всё в порядке, ведь я с ним общался. А без неё в «Спартаке» делать нечего», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».