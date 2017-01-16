Роналду догнал Уго Санчеса по количеству забитых пенальти в чемпионате Испании

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, забив «Севилье» (1:2) с 11-метровой отметки в матче 18-го тура чемпионата Испании, повторил достижение легендарного мексиканского форварда Уго Санчеса по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании.
После перехода в «Реал» в 2009 году Роналду забил в Примере 56 из 63 пенальти. Во всех турнирах за карьеру португалец 70 раз успешно пробил с «точки».
Пятёрка лучших пенальтистов чемпионата Испании за всю историю выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду и Уго Санчес – по 56;
3. Рональд Куман – 46;
4. Любослав Пенев – 43;
5. Лионель Месси – 42.